Φωτιά σε ιστιοφόρο στη Ζάκυνθο: Καλά στην υγεία τους οι 168 επιβάτες

Κοινωνία

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ/ EUROKINISSI

Στην περιοχή έσπευσαν άμεσα ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικά σκάφη,

Συναγερμός σήμανε σήμανε σήμερα το πρωί όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά στη μία μηχανή επιβατηγού-τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας, το οποίο έπλεε στη θαλάσσια περιοχή του Μακρύ Γιαλού, βόρεια της Ζακύνθου.

Στο σκάφος επέβαιναν 168 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος. Στην περιοχή έσπευσαν άμεσα ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία συνέδραμαν στην επιχείρηση απομάκρυνσης των επιβατών.

Όλοι οι επιβάτες μετεπιβιβάστηκαν με ασφάλεια στα ιδιωτικά σκάφη και μεταφέρθηκαν στον λιμένα Αγίου Νικολάου Βολιμών Ζακύνθου.

Η φωτιά, στη μία μηχανή, κατασβέστηκε με ίδια μέσα από το πλήρωμα.

Οι λιμενικές αρχές ερευνούν τα αίτια του περιστατικού.

