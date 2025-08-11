Υπουργείο Υγείας: Απάντηση στην καταγγελία για τη διαχείριση ανηλίκου τραυματία

Όπως εξηγεί, παραθέτει «τα πραγματικά γεγονότα αναφορικά με τη διαχείριση του περιστατικού του ανήλικου ασθενούς που απασχόλησε τον δημόσιο διάλογο:

Στις 2/8/2025, ο ανήλικος προσήλθε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, όπου εξετάστηκε από ειδικευόμενη χειρουργό. Το περιστατικό έλαβε οδηγίες και παραπέμφθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων. Η οικογένεια επέλεξε να μεταβεί απευθείας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (ΠΓΝΠ).

Στο ΠΓΝΠ, το παιδί εξετάστηκε από εφημερεύοντα παιδίατρο. Ενημερώθηκε η γναθοχειρουργός, η οποία, μολονότι δεν εφημέρευε, παρείχε τηλεφωνικές οδηγίες για λήψη παυσίπονου, αποφυγή σκληρών τροφών και διενέργεια πανοραμικής ακτινογραφίας τη Δευτέρα 4/8/2025. Η εκτίμηση του περιστατικού δεν το κατέταξε σε επείγον.

Στις 3/8/2025 και ώρα 02:37, ο ασθενής προσήλθε στα ΤΕΠ του Γ.Ν.Π.Α. “Παν. & Αγλαΐα Κυριακού”. Εξετάστηκε από την εφημερεύουσα ιατρό ΩΡΛ, η οποία έκρινε την περίπτωση ως παιδο-οδοντιατρική. Καταγράφηκαν μικρές κακώσεις στοματικής χώρας. Εκείνη την ημέρα εφημέρευε γναθοχειρουργός στο νοσοκομείο.

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, ο ασθενής προσήλθε στο Γ.Ν.Π.Α. “Η Αγία Σοφία”, αναζητώντας

οδοντίατρο. Ενημερώθηκε ότι δεν υπήρχε εφημερεύων οδοντίατρος και ότι θα εκτιμηθεί από ΩΡΛ. Η εκτίμηση ανέδειξε μικρές κακώσεις άνω και κάτω τομέων, χωρίς άλλη παθολογική εύρεση.

Ο γονέας ωστόσο δήλωσε πρόθεση μετάβασης στο Γ.Ν. “Ευαγγελισμός”. Ο ασθενής εξήλθε στις 14:30 της ίδιας ημέρας.

Στις 20:30, οι ιατροί του Γ.Ν.Π.Α. “Η Αγία Σοφία” επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον γονέα,

ενημερώνοντάς τον ότι είχε προγραμματιστεί ραντεβού για τις 09:30 της 4/8/2025 στο Οδοντιατρικό Τμήμα του Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης».

Το υπουργείο Υγείας σημειώνει πως παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του περιστατικού και επισημαίνει ότι όλες οι ενέργειες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τα ιατρικά πρωτόκολλα.