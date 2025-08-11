Μύκονος: Εξιχνιάστηκαν δύο σημαντικές υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών

Δύο σημαντικές υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών εξιχνίασε η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου.

Για πέντε εμπλεκόμενα άτομα σχηματίστηκαν ξεχωριστές ποινικές δικογραφίες, για τα κατά περίπτωση αδικήματα της κατοχής – διακίνησης ναρκωτικών, βίας κατά υπαλλήλων – δικαστικών λειτουργών και οπλοκατοχή.

Πιο αναλυτικά, στην πρώτη περίπτωση, συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί ηλικίας 38, 39 και 42 ετών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., την Παρασκευή, βραδινές ώρες, στελέχη Ομάδων Πρόληψης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων (Ο.Π.Κ.Ε.), που περιπολούν στο νησί, έχοντας στη διάθεσή τους στοιχεία σχετικά με διακίνηση ναρκωτικών, εντόπισαν Ι.Χ.Ε. όχημα στο οποίο επέβαιναν ο 39χρονος με τον 42χρονο.

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο οι δράστες επιχείρησαν να διαφύγουν προβάλλοντας αντίσταση, ωστόσο ακινητοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς.

Παράλληλα, σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκε δεύτερο Ι.Χ.Ε. όχημα, στο οποίο επέβαινε ο 38χρονος κατηγορούμενος και ακινητοποιήθηκε.

Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στους δράστες, τις έρευνες που ακολούθησαν στα οχήματα και τις κατοικίες που διέμεναν, βρέθηκαν στην κατοχή τους, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

44,18 γραμμάρια κοκαΐνης

17,77 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης

21,97 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης

41,36 γραμμάρια κάνναβης

34 ναρκωτικά χάπια XTC

4.375 ευρώ και 20 Dirham Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Οι ναρκωτικές ουσίες ήταν τοποθετημένες σε πάνω από 100 μικροσυσκευασίες έτοιμες προς διαμοιρασμό.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 38χρονος συνεργαζόταν με τον 39χρονο, ενώ ο 42χρονος σκόπευε να προμηθευτεί από αυτούς ναρκωτικές ουσίες.

Στη δεύτερη περίπτωση, συνελήφθησαν 30χρονος αλλοδαπός και 24χρονος Έλληνας, που προέβαιναν από κοινού σε διακίνηση ναρκωτικών.

Για τον τερματισμό της εγκληματικής τους δραστηριότητας, το Σάββατο το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκαν οι δράστες να επιβαίνουν σε διαφορετικά οχήματα (Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο – δίκυκλη μοτοσυκλέτα) και ακινητοποιήθηκαν.

Κατά τον έλεγχo που επακολούθησε, και τις έρευνες στις κατοικίες τους με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, βρέθηκαν στην κατοχή τους, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

98,37 γραμμάρια κοκαΐνης

145,07 γραμμάρια κάνναβης

2 αεροβόλα τυφέκια

2 αεροβόλα πιστόλια

26 αμπούλες διοξειδίου για αεροβόλο όπλο

ξίφος με λάμα 39 εκατοστά και μαχαίρι με λάμα 8,5 εκατοστά

3 κινητά τηλέφωνα

1.205 ευρώ και 100 δολάρια ΗΠΑ

μοτοσυκλέτα και Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν.

Οι ναρκωτικές ουσίες ήταν τοποθετημένες σε 143 μικροσυσκευασίες έτοιμες προς διαμοιρασμό.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.