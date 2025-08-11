Αχαΐα: Σορός άνδρα 40 ετών εντοπίστηκε στη Λακκόπετρα

Σορός άνδρα εντοπίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη θαλάσσια περιοχή της Λακκόπετρας, στη δυτική Αχαΐα.

Το πτώμα, του οποίου η ταυτοποίηση δεν έχει γίνει ακόμα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Πάτρας για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Για το συμβάν ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Πάτρας από το Κέντρο Άμεσης Δράσης της ΕΛ.ΑΣ. Αμέσως για την περιοχή αναχώρησαν στελέχη της Ακτοφυλακής και πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Με τη συνδρομή στελεχών της ΕΛ.ΑΣ., εντόπισαν τη σορό του άνδρα σε δύσβατη περιοχή.

Ο άντρας, ηλικίας περίπου 30 – 40 ετών, παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.