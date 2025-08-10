Σεισμός 6,1 ρίχτερ στην Τουρκία: Υπάρχει λόγος ανησυχίας για την Ελλάδα;

Δεν θα επηρεάσει τον ελληνικό χώρο, ο ισχυρός σεισμός 6,1 ρίχτερ που σημειώθηκε στην Τουρκία και έγινε αισθητός στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, σύμφωνα με τον καθηγητή Δυναμικής Τεκτονικής & Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Ευθύμιο Λέκκα.

Όπως είπε, μιλώντας στην ΕΡΤ, το ρήγμα αυτό δεν εντάσσεται στη στενή ζώνη των ρηγμάτων της Ανατολίας, που επηρεάζουν την Ελλάδα.

Είναι σε μία μικρή τεκτονική δομή, ανέφερε αρχικά, συμπληρώνοντας πως τέτοιου είδους ρήγματα υπάρχουν διάσπαρτα στην Τουρκία και δίνουν αντίστοιχους σεισμούς.

Παράλληλα, δήλωσε πως δεν θα υπάρξουν προβλήματα στις μεγάλες πόλεις, όπως Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη, δεδομένου ότι το ρήγμα είναι σε μία βορειοδυτική κατεύθυνση και δεν είναι προς τα βορειοανατολικά ή νοτιοδυτικά έτσι ώστε να υπάρχουν τα φαινόμενα κατευθυντικότητας και να επηρεάσουν τις πόλεις της Σμύρνης και της Κων/πολης.

Δεν αποκλείεται συνέχεια σε παρακείμενα ρήγματα

«Θεωρώ ότι είναι ένας σεισμός που έχει επιφέρει κάποιες σημαντικές βλάβες στην περιοχή και τα κτήριά της, γιατί τα εν λόγω κτήρια έχουν αυξημένη τρωτότητα. Δεν αποκλείεται η συνέχεια αυτού του σεισμού σε παρακείμενα ρήγματα, που χαρακτηρίζουν όλη την περιοχή με διεύθυνση βορειοανατολική ή νοτιοδυτική» κατέληξε.