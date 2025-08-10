Πρέβεζα: Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές σε Καστροσυκιά και Στεφάνη – Σε ύφεση η φωτιά στη Βρυσούλα

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν οι πυρκαγιές που ξέσπασαν σήμερα σε περιοχές της Πρέβεζας. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική οι πυρκαγιές σε Καστροσυκιά και Στεφάνη έχουν οριοθετηθεί, ενώ η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στη Βρυσούλα Πρεβέζης είναι σε ύφεση.

Ειδικότερα, φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα γύρω στις 17.14 σε χαμηλή βλάστηση στην Καστροσυκιά Πρέβεζας κοντά σε κατοικίες. Για το λόγο αυτό ζητήθηκε η απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην παραλία της περιοχής. Για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 1 ελικόπτερο κι 8 αεροσκάφη.

Αναζωπύρωση

Επιπλέον, αναζωπύρωση σημειώθηκε στην πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στη Βρυσούλα Πρέβεζας, η οποία αντιμετωπίστηκε, με τη φωτιά να είναι πλέον σε ύφεση. Για το λόγο αυτό μέσω μηνύματος του 112 ζητήθηκε η απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Κάτω Ρευματιά. Στο σημείο επιχειρούν 86 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 29 οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα ΟΤΑ.

Ακόμη, σήμερα γύρω στις 19.14 φωτιά εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Πρεβέζης. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ με 6 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Στην Τήνο

Τέλος, υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λυχναφτιά Τήνου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16:18 και στο σημείο έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες Ο.Τ.Α.