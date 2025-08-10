SOS από ακυβέρνητο ιστιοφόρο με δύο επιβάτες ανοιχτά της Σύρου

Σήμα SOS εξέπεμψε ακυβέρνητο ιστιοφόρο ενώ βρισκόταν μεταξύ της Σύρου και της Μυκόνου.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχε ένα Super Puma ενώ σωστικό σκάφος είχε πλησιάσει το σκάφος. Στο σημείο βρέθηκε και το πλοίο Blue Star Dellos, που εκτελούσε το δρομολόγιο από Πάρο προς Πειραιά.

Επιβαίνοντες στο ιστιοφόρο, στο οποίο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έσπασε το κατάρτι, ήταν δύο Γάλλοι υπήκοοι, οι οποίοι διασώθηκαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν στην Πάρο.

Στην περιοχή έπνεαν βόρειοι άνεμοι 6 -7 μποφόρ.

Το λιμενικό σε ανακοίνωσή του ανέφερε: «Υπό τον συντονισμό ΕΣΚΕΔ σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης 2 επιβαινόντων σε ιστιοφόρο σκάφος σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή 3 ναυτικών μιλίων νότια της Ρήνειας. Στο σημείο βρίσκονται 1 παραπλέον, 1 ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ σπεύδουν δύο ρυμουλκά και 1 σκάφος της ΕΟΔ. Βοριάδες 6-7 Μποφόρ».