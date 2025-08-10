Νοσοκομείο «Γεννηματάς»: Ασανσέρ υποχώρησε από τον τρίτο στον πρώτο όροφο -Μέσα βρισκόταν εργαζόμενη

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Νοσοκομείο Γεννηματάς, όταν παρουσιάστηκε βλάβη σε κεντρικό ασανσέρ που εξυπηρετεί τα Επείγοντα. Το ασανσέρ, στο οποίο μέσα ήταν εργαζόμενη, σύμφωνα με τις καταγγελίες βρέθηκε στο ισόγειο από τον 3ο όροφο.

Η διοίκηση του νοσοκομείου με ανακοίνωσή της δίνει διευκρινίσεις, σχετικά με το περιστατικό ενώ αναφέρει ότι έχε διαταχτεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για την πλήρη διερεύνηση του συμβάντος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «σήμερα και ώρα περίπου 13:15, σημειώθηκε περιστατικό σε θάλαμο ανελκυστήρα, ο οποίος, σύμφωνα με δήλωση της εργαζόμενης τεχνολόγου που επέβαινε, κινήθηκε απροσδόκητα προς τα κάτω. Η εργαζόμενη εξήλθε χωρίς να υποστεί τραυματισμό και συνέχισε την εργασία της με δική της πρωτοβουλία.

Από τον επιτόπιο έλεγχο που διενήργησαν οι τεχνικοί, ο ανελκυστήρας διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε κανονικά. Παρ’ όλα αυτά, η Διοίκηση αποφάσισε την άμεση ακινητοποίησή του για λόγους ασφαλείας, έως την ολοκλήρωση πλήρους τεχνικού ελέγχου.

Ο ανελκυστήρας διαθέτει εν ισχύ όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά συντήρησης, και οι προγραμματισμένες συντηρήσεις πραγματοποιούνται κανονικά από αδειοδοτημένη εταιρεία, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. Σημειώνεται ότι η τελευταία συντήρηση του ανελκυστήρα πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου 2025».