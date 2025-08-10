Logo Image

Φωτιά τώρα σε γεωργική έκταση στη Νεάπολη Αγρινίου

Κοινωνία

Φωτιά τώρα σε γεωργική έκταση στη Νεάπολη Αγρινίου

(ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Φωτιά ξέσπασε σε γεωργική έκταση στη Νεάπολη Αγρινίου.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρων, 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube