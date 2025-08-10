Φωτιά τώρα σε γεωργική έκταση στη Νεάπολη Αγρινίου

Φωτιά ξέσπασε σε γεωργική έκταση στη Νεάπολη Αγρινίου.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρων, 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
