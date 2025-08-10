Φωτιά τώρα στην περιοχή της Πρέβεζας – Αναζωπύρωση στην Βρυσούλα και «112» – Φωτιά στην βιομηχανική ζώνη και την Καστροσυκιά

Τριπλή πύρινη «επίθεση» στην περιοχή της Πρέβεζας, το απόγευμα της Κυριακής.

Νέος συναγερμός σήμανε για μεγάλη αναζωπύρωση στην Βρυσούλα της Πρέβεζας, όπου χθες εκδηλώθηκε δασική πυρκαγιά που απείλησε το χωριό

Οι φλόγες κατευθύνονται προς την Κάτω Ρευματιά.

Στις 18.05 ήχησε το “112” καλώντας όσους βρίσκονται στην Κάτω Ρευματιά να απομακρυνθούν προς την Ρευματιά.

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣ Wildfire in #Kato_Revmatia of the regional unit of #Preveza ‼️ If you are in #Kato_Revmatia move away to #Revmatia ‼️ Follow the instructions of the Authorities ℹ️ https://t.co/S63M24Fq0V @pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 10, 2025

Επίσης, φωτιά ξέσπασε στην Καστροσυκιά, κινητοποιώντας τις δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Στις φλόγες και στην βιομηχανική ζώνη της πόλης. Ήδη έχει καεί ένα αυτοκίνητο.