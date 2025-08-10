Logo Image

Φωτιά τώρα στην περιοχή της Πρέβεζας – Αναζωπύρωση στην Βρυσούλα και «112» – Φωτιά στην βιομηχανική ζώνη και την Καστροσυκιά

Τριπλή πύρινη «επίθεση» στην περιοχή της Πρέβεζας, το απόγευμα της Κυριακής.

Νέος συναγερμός σήμανε για μεγάλη αναζωπύρωση στην Βρυσούλα της Πρέβεζας, όπου χθες εκδηλώθηκε δασική πυρκαγιά που απείλησε το χωριό

Οι φλόγες κατευθύνονται προς την Κάτω Ρευματιά.

Στις 18.05 ήχησε το “112” καλώντας όσους βρίσκονται στην Κάτω Ρευματιά να απομακρυνθούν προς την Ρευματιά.

Επίσης, φωτιά ξέσπασε στην Καστροσυκιά, κινητοποιώντας τις δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Στις φλόγες και στην βιομηχανική ζώνη της πόλης. Ήδη έχει καεί ένα αυτοκίνητο.

