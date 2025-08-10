Φωτιά τώρα στην Λυχναφτιά της Τήνου

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής στην Λυχναφτιά της Τήνου και καίει χαμηλή βλάστηση, εν μέσω ισχυρών ανέμων.

Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 2 ελικόπτερα.