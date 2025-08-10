Logo Image

Φωτιά τώρα στην Λυχναφτιά της Τήνου

Κοινωνία

Φωτιά τώρα στην Λυχναφτιά της Τήνου

Φωτ. αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής στην Λυχναφτιά της Τήνου και καίει χαμηλή βλάστηση, εν μέσω ισχυρών ανέμων.

Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube