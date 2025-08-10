Φωτιά τώρα στην Καστροσυκιά Πρέβεζας – Βίντεο και φωτογραφίες της Ναυτεμπορικής

Φωτιά ξέσπασε κοντά στην παραλία της Καστροσυκιάς στη Πρέβεζα. Το μέτωπο βρίσκεται κοντά σε εξοχικές κατοικίες και σε ξενοδοχείο.
Για την κατάσβεσή της έχουν σηκωθεί δύο εναέρια μέσα.
|Realtime ΓΔ
|2,72 0,13% 2.070,13
|Τζίρος
|216.14 εκ
|Τελ. Ενημ.
|17:25
|Με μία ματιά
|REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ
|SPX
|6389.45
|0.78%
|DAX
|24162.86
|-0.1225%
|SXXP
|547.08
|0.1886%
|Όλοι οι Ξένοι Δείκτες
|EUR/USD
|1.16446
|EUR/CHF
|0.942
|USD/ZAR
|17.7716
|Όλες οι Ισοτιμίες
Φωτιά ξέσπασε κοντά στην παραλία της Καστροσυκιάς στη Πρέβεζα. Το μέτωπο βρίσκεται κοντά σε εξοχικές κατοικίες και σε ξενοδοχείο.
Για την κατάσβεσή της έχουν σηκωθεί δύο εναέρια μέσα.