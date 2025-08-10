Φωτιά τώρα στην Καστροσυκιά Πρέβεζας – Βίντεο και φωτογραφίες της Ναυτεμπορικής

Φωτιά ξέσπασε κοντά στην παραλία της Καστροσυκιάς στη Πρέβεζα. Το μέτωπο βρίσκεται κοντά σε εξοχικές κατοικίες και σε ξενοδοχείο.

Για την κατάσβεσή της έχουν σηκωθεί δύο εναέρια μέσα.