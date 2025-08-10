Logo Image

Φωτιά τώρα στην Καστροσυκιά Πρέβεζας – Βίντεο και φωτογραφίες της Ναυτεμπορικής

Κοινωνία

Φωτιά τώρα στην Καστροσυκιά Πρέβεζας – Βίντεο και φωτογραφίες της Ναυτεμπορικής

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Φωτιά ξέσπασε κοντά στην παραλία της Καστροσυκιάς στη Πρέβεζα. Το μέτωπο βρίσκεται κοντά σε εξοχικές κατοικίες και σε ξενοδοχείο.

Για την κατάσβεσή της έχουν σηκωθεί δύο εναέρια μέσα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube