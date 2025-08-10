Logo Image

Γάζα: Σήμερα η πανελλαδική κινητοποιήση για την Παλαιστίνη – Ανάμεσα τους και νησιά – Ο χάρτης με τις συγκεντρώσεις

REUTERS/Ramadan Abed

Συμμετοχή πολιτών σε περισσότερα από 105 σημεία σε όλη τη χώρα

Κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, πραγματοποιούνται σήμερα σε περισσότερα από 105 σημεία σε όλη τη χώρα, και μάλιστα σε τουριστικές περιοχές.

Η «Ημέρα Δράσης» για την Παλαιστίνη οργανώθηκε με πρωτοβουλία του March to Gaza που απηύθυνε κάλεσμα για δράσεις αλληλεγγύης σε «κάθε πόλη, νησί και τουριστικό προορισμό».

Όπως φαίνεται και στο χάρτη σχεδόν σε όλα τα νησιά αλλά και σε μια σειρά μέρη της ηπειρωτικής χώρας κινήσεις, συλλογικότητες και πολίτες έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα.

Κινητοποιήσεις θα γίνουν και σε μεγάλες πόλεις. Συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 8μμ στο Σύνταγμα και στη Θεσσαλονίκη στις 7.30μμ Τσιμισκή και Αριστοτέλους.

«Ημέρα Οργής»: Τα ισραηλινά ΜΜΕ για τις διαδηλώσεις της Κυριακής στην Ελλάδα

