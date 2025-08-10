ΚΚΕ για πυρκαγιά στην Ανατ. Αττική: Η προσπάθεια να φορτωθεί η ευθύνη σε υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ δεν «ξεπλένει» τις ευθύνες της κυβέρνησης

«Η είδηση ότι η μεγάλη πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική σχετίζεται με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ δεν προξενεί καμία έκπληξη» τονίζει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του, στον απόηχο της καταστροφικής φωτιάς που μετέτρεψε σε στάχτη 15.000 στρέμματα.

Όπως επισημαίνετι το κόμμα, «το ΚΚΕ με κοινοβουλευτική παρέμβασή του, από τις 21 Ιουλίου, είχε αναδείξει ότι δίπλα στην έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού αντιπυρικής προστασίας υπάρχει ο ‘εμπρηστής’ που λέγεται κακοσυντηρημένο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ».

«Η προσπάθεια, συνεπώς, να φορτωθεί η ευθύνη μόνο σε κάποιους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ δεν ‘ξεπλένει’ τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης που σε όλα τα ζητήματα αναζητά τους ‘αυτοφωρακηδες’ για να μείνει στο απυρόβλητο η πολιτική της» προστίθεται στην ανακοίνωση.