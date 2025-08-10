Logo Image

Πυρκαγιά στην Ηλεία: Στάχτη 7.950 στρέμματα – Οι καμένες εκτάσεις όπως τις κατέγραψε δορυφόρος

Κοινωνία

Πηγή: Copernicus

Κάηκαν 3.610 στρέμματα αγροτικών/χορτολιβαδικών εκτάσεων, 1.960 στρέμματα καλλιεργειών και 2.380 στρέμματα δασικών εκτάσεων

Το μέγεθος της καταστροφής από την πύρινη λαίλαπα στην Ηλεία αποτυπώνει δορυφορική απεικόνιση της υπηρεσίας Copernicus.

Σύμφωνα με δορυφορική λήψη που πραγματοποιήθηκε χθες, Σάββατο, στις 12:49, στο πλαίσιο της ενεργοποίησης της υπηρεσίας Copernicus, η πληγείσα έκταση από την πυρκαγιά που ξέσπασε προχθές, Παρασκευή, ανέρχεται σε 7.950 στρέμματα.

Αναλυτικά, οι εκτάσεις που κάηκαν είναι 3.610 στρέμματα αγροτικές/ χορτολιβαδικές, 1.960 στρέμματα καλλιεργειών και 2.380 στρέμματα δασικών εκτάσεων.

Ακολουθεί πίνακας όπου αποτυπώνεται η πληγείσα έκταση και καταγράφονται αναλυτικά οι εκτάσεις που κάηκαν:

Πηγή: Copernicus

