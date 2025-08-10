Πυρκαγιές: Πολύ υψηλός κίνδυνος και τη Δευτέρα σε πολλές περιοχές

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται και αύριο Δευτέρα σε πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου, που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,
Αναλυτικά, πολύ υψηλός κίνδυνος σε: Αττική, Κύθηρα, Βοιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Αργολίδα, Κορινθία, Ηλεία, Φωκίδα, Αιτωλοακαρνανία, Πρέβεζα, Έβρο, Σαμοθράκη, Λήμνο, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Φθιώτιδα και Αχαΐα.
Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου για αύριο Δευτέρα 11/08
Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣ σε:
#Αττική #Κύθηρα #Βοιωτία #Εύβοια & #Σκύρο
#Αργολίδα #Κορινθία #Ηλεία
#Φωκίδα #Αιτωλοακαρνανία #Πρέβεζα
#Έβρο #Σαμοθράκη #Λήμνο #Λέσβο #Χίο & #Ψαρά
περιοχές #Φθιώτιδα #Αχαΐα… pic.twitter.com/2WEsh3rMxv
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2025