Logo Image

Πυρκαγιές: Πολύ υψηλός κίνδυνος και τη Δευτέρα σε πολλές περιοχές

Κοινωνία

Πυρκαγιές: Πολύ υψηλός κίνδυνος και τη Δευτέρα σε πολλές περιοχές

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται και αύριο Δευτέρα σε πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου, που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,

Αναλυτικά, πολύ υψηλός κίνδυνος σε: Αττική, Κύθηρα, Βοιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Αργολίδα, Κορινθία, Ηλεία, Φωκίδα, Αιτωλοακαρνανία, Πρέβεζα, Έβρο, Σαμοθράκη, Λήμνο, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Φθιώτιδα και Αχαΐα.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube