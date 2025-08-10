Logo Image

Κομοτηνή: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Νέα Μοσυνούπολη

Κοινωνία

Κομοτηνή: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Νέα Μοσυνούπολη

ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/ΙΝΤΙΜΕ

Παρά τους ισχυρούς ανέμους, οι δυνάμεις κατάσβεσης κατάφεραν να καταστείλουν το πύρινο μέτωπο

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι -σύμφωνα με την Πυροσβεστική – η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στη Νέα Μοσυνούπολη Κομοτηνής.

Παρά τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή, οι δυνάμεις κατάσβεσης -οι οποίες ενισχύθηκαν σταδιακά – κατάφεραν να καταστείλουν το πύρινο μέτωπο πριν αυτό απειλήσει τον οικισμό του Ηφαίστου.

Στο σημείο παραμένουν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις 82 πυροσβέστες με 22 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν από αέρος δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

