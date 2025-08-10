Κομοτηνή: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Νέα Μοσυνούπολη

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι -σύμφωνα με την Πυροσβεστική – η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στη Νέα Μοσυνούπολη Κομοτηνής.

Παρά τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή, οι δυνάμεις κατάσβεσης -οι οποίες ενισχύθηκαν σταδιακά – κατάφεραν να καταστείλουν το πύρινο μέτωπο πριν αυτό απειλήσει τον οικισμό του Ηφαίστου.

Στο σημείο παραμένουν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις 82 πυροσβέστες με 22 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν από αέρος δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.