Σορός άνδρα βρέθηκε στο λιμάνι του Πειραιά – Ερευνώνται οι συνθήκες θανάτου του 

Νεκρός εντοπίστηκε σήμερα ένας άνδρας στο λιμάνι του Πειραιά, με τις συνθήκες θανάτου του να ερευνώνται από το Λιμενικό Σώμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, πρόκειται για έναν ηλικιωμένο άνδρα που βρέθηκε ανοικτά της Πύλης 10 του λιμανιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας δεν έφερε προσωπικά έγγραφα ή κάποιο αντικείμενο που θα μπορούσε να βοηθήσει στην αναγνώρισή του.

Τη σορό, που επέπλεε στη θάλασσα, εντόπισαν πολίτες και ενημέρωσαν τις Αρχές. Η σορός μεταφέρθηκε αρχικά στο Τζάνειο Νοσοκομείο. Στη συνέχεια αναμένεται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά για εξέταση ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου του άτυχου άνδρα.