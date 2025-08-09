Φωτιά στην Κερατέα: Τι ισχυρίζονται οι δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ που συνελήφθησαν

Αποποιούνται των ευθυνών της κακής συντήρησης του δικτύου, που έγινε αιτία να ξεσπάσει χθες το μεσημέρι η μεγάλη πυρκαγιά στην Κερατέα, η οποία έκανε στάχτη σχεδόν 16.000 στρέμματα, οι δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ που συνελήφθησαν από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για παραλείψεις στη συντήρηση του δικτύου, καθώς σύμφωνα με όλα τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η ΔΑΕΕ η πυρκαγιά ξεκίνησε από κομμένο καλώδιο του ΔΕΔΔΗΕ, από το οποίο, λόγω σπινθήρα, «άρπαξαν» φωτιά τα ξερά χόρτα στη βάση κολώνας με αποτέλεσμα, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, η φωτιά να πάρει γρήγορα πολύ μεγάλες διαστάσεις.

Καθώς υπήρχαν δύο μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής ορίστηκε πραγματογνώμονας, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρα του κομμένου καλωδίου στα ξερά χόρτα.

«Υπεύθυνοι για την αποκατάσταση των βλαβών»

Οι δύο υπάλληλοι που προσήχθησαν πήγαν να αποκαταστήσουν τη ζημιά στην κολώνα. Όταν ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας ποινικής δίωξης για τα στοιχεία, διέταξε να κρατηθούν.

Οι ίδιοι επιμένουν ότι δεν είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση του δικτύου, αλλά για την αποκατάσταση των βλαβών.

Για το λόγο αυτό αναζητείται στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ, υπεύθυνου για την εκμετάλλευση, συντήρηση και λειτουργία του δικτύου στην περιοχή των Μεσογείων.

Οι δύο συλληφθέντες δίνουν κατάθεση στο πλαίσιο της δικογραφίας που σχηματίζεται και θα οδηγηθούν αύριο στον Εισαγγελέα.