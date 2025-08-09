Logo Image

Αυγουστιάτικη πανσέληνος: Μαγικό φόντο στα μνημεία της Αττικής

Κοινωνία

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Το μεγαλύτερο φεγγάρι του έτους

Εντυπωσιακές εικόνες προσφέρει απόψε το μεγαλύτερο φεγγάρι του χρόνου.

Η Πανσέληνος του Αυγούστου, «έντυσε» μοναδικά μνημεία και ιστορικές γωνιές της αττικής γης, και όχι μόνο.

Με την ευκαιρία της Πανσελήνου, το Μουσείο Ακρόπολης παρέτεινε το ωράριο της λειτουργίας του είναι ανοιχτό ως τις 12 τα μεσάνυχτα, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να περιηγηθούν τους εκθεσιακούς χώρους και να απολαύσουν τη θέα του Ιερού Βράχου υπό το σεληνόφως του νυχτερινού αττικού ουρανού.

ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EKΔΗΛΩΣΕΩΝ

Στο μεταξύ, το Υπουργείο Πολιτισμού διοργανώνει και φέτος τις εκδηλώσεις της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου, υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, προσφέροντας ελεύθερη είσοδο σε επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους, τη νύχτα της Πανσελήνου.

ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΣΟΥΝΙΟ

