Βρυσούλα Πρέβεζας: Μάχη με διάσπαρτες εστίες φωτιάς γύρω από το χωριό – Περιοχές χωρίς ρεύμα και νερό

Σε ύφεση βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που περικύκλωσε την κοινότητα Βρυσούλας στην Πρέβεζα το μεσημέρι καθώς έπεσε η ένταση των ανέμων που έπνεαν στην περιοχή μειώθηκε και τώρα οι πυροσβέστες επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες γύρω από το χωριό.

Οι δυνάμεις κατάσβεσης έδωσαν σκληρή μάχη καθώς οι άνεμοι ενισχύθηκαν και το πύρινο μέτωπο μεγάλωσε. Η πυρκαγιά πέρασε στην κάτω πλευρά του οικισμού.

Οι φλόγες μπήκαν σε αυλές σπιτιών και έχουν καεί αποθήκες.

Σύμφωνα με το prevezanews.gr, χωρίς νερό και ηλεκτροδότηση έμειναν οι περιοχές Κωτσανοπούλο, Βρυσούλα, Ρεματιά και Σκαδιά, εξαιτίας των εκτεταμένων ζημιών που προκλήθηκαν στην περιοχή.

Πόρτα- πόρτα

Επίσης ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Κρανέα. Ωστόσο, αστυνομία και εθελοντές απομάκρυναν τους ηλικιωμένους από το χωριό με δυσκολία, καθώς οι κάτοικοι δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Οι αρχές έλεγξαν πόρτα – πόρτα τα σπίτια και απομάκρυναν τους ηλικιωμένους, ενώ προχώρησαν σε δύο απεγκλωβισμούς ηλικιωμένων ατόμων.

Στην κατάσβεση της φωτιάς αρχικά συμμετείχαν 48 πυροσβέστες με 16 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος επιχείρησαν δύο αεροσκάφη τύπου πετζετέλ και ένα ελικόπτερο.

Στη συνέχεια, μετά από σχετικό αίτημα, αυξήθηκαν οι δυνάμεις και τη μάχη με τις φλόγες έδωσαν 64 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 22 οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σημαντική ήταν η βοήθεια από υδροφόρες και μηχανήματα του Δήμου Πρέβεζας και της Πολιτικής Προστασίας.