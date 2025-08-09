Logo Image

Φωτιά τώρα στη Σαμοθράκη και μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Κοινωνία

Φωτιά τώρα στη Σαμοθράκη και μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Φωτ. αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής Άνω Καρυώτες στη Σαμοθράκη, να παραμείνουν σε ετοιμότητα εστάλη από το 112, καθώς ξέσπασε φωτιά  το απόγευμα του Σαββάτου.

«Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών». Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube