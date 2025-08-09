Φωτιά τώρα στη Σαμοθράκη και μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής Άνω Καρυώτες στη Σαμοθράκη, να παραμείνουν σε ετοιμότητα εστάλη από το 112, καθώς ξέσπασε φωτιά το απόγευμα του Σαββάτου.

«Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών». Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.