Δ. Μιχαηλίδου: Επίσκεψη στους κλινήρεις ηλικιωμένους που απομακρύνθηκαν από το γηροκομείο της Παλαιάς Φώκαιας λόγω της φωτιάς

Τους οκτώ κλινήρεις ηλικιωμένους του Γηροκομείου Παλαιάς Φώκαιας, που μεταφέρθηκαν, με τέσσερα ασθενοφόρα, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας “Η Παμμακάριστος”, μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στην Κερατέα, επισκέφτηκε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.

«Το Γηροκομείο εκκενώθηκε προληπτικά σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που θέσαμε σε ισχύ το 2020 για έκτακτες περιπτώσεις. Οι εκκενώσεις δομών προστασίας ηλικιωμένων πρέπει να γίνονται με τεράστια προσοχή και αποτελεσματική οργάνωση. Είναι πολλοί οι φορείς που πρέπει να ενεργήσουν, ώστε να είμαστε σίγουροι για την ασφάλεια των ηλικιωμένων μας.

Η Περιφέρεια, οι Δήμοι, το ΕΚΑΒ, η Αστυνομία και η Πυροσβεστική, το Ε.Σ.Υ., πάντα σε συνεργασία με τις οικογένειες των ηλικιωμένων, τους ξενοδόχους και τις εταιρείες πούλμαν, όλοι μαζί δρούμε ώστε προληπτικά να εκκενωθεί μία Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων με τον πιο ασφαλή τρόπο. Η μεταφορά των ηλικιωμένων εξαρτάται από την κατάστασή τους. Οι περιπατητικοί μεταφέρονται με πούλμαν συνοδεία φροντιστών της δομής σε ξενοδοχεία, ενώ οι κατάκοιτοι ηλικιωμένοι μεταφέρονται με ασθενοφόρα σε νοσοκομεία» επεσήμανε η Δόμνα Μιχαηλίδου κατά την επίσκεψή της στην “Παμμακάριστο”.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η μεταφορά των εννέα ηλικιωμένων, συνοδεία νοσηλευτικού προσωπικού, ολοκληρώθηκε με ασφάλεια προς το νοσοκομείο, όπου παραδόθηκαν και οι πλήρεις ιατρικοί φάκελοι τους. Στη συνέχεια, μία ηλικιωμένη παρελήφθη από την οικογένειά της.

Σχετικά με τους υπόλοιπους ηλικιωμένους του Γηροκομείου Παλαιάς Φώκαιας, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας επιβεβαίωσε ότι έντεκα άτομα παρελήφθησαν από συγγενείς, πέντε άτομα μεταφέρθηκαν σε σπίτια και έντεκα άτομα στο ξενοδοχείο «Αλέξανδρος» στην Αθήνα, συνοδεία νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ σε όλες τις περιπτώσεις οι ηλικιωμένοι λαμβάνουν κανονικά την φαρμακευτική αγωγή τους.