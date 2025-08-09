Φωτιά τώρα στο Δήμο Αγίου Νικολάου στην Κρήτη-Επιχειρεί και εναέριο μέσο

Φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στη Νεάπολη στην Ανατολική Κρήτη με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να έχουν επιστρατευθεί και να επιχειρούν για την κατάσβεση της.

Ήδη, στο πεδίο επιχειρούν 24 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με πάνω από 55 πυροσβέστες και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Τις προσπάθειες πυρόσβεσης δυσκολεύουν οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν στην περιοχή.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στη θέση οικισμός Αδριανού του Δήμου Αγίου Νικολάου, σε χορτολιβαδικη έκταση. Δεν κινδυνεύουν σπίτια ή περιουσίες, σύμφωνα με ενημέρωση. του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό κέντρο.