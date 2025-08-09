Logo Image

Φωτιά τώρα στο Δήμο Αγίου Νικολάου στην Κρήτη-Επιχειρεί και εναέριο μέσο

Κοινωνία

Φωτιά τώρα στο Δήμο Αγίου Νικολάου στην Κρήτη-Επιχειρεί και εναέριο μέσο

REUTERS/Miguel Pereira

Δεν κινδυνεύουν σπίτια ή περιουσίες

Φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στη Νεάπολη στην Ανατολική Κρήτη με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να έχουν επιστρατευθεί και να επιχειρούν για την κατάσβεση της.

Ήδη, στο πεδίο επιχειρούν 24 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με πάνω από 55 πυροσβέστες και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Τις προσπάθειες πυρόσβεσης δυσκολεύουν οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν στην περιοχή.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στη θέση οικισμός Αδριανού του Δήμου Αγίου Νικολάου, σε χορτολιβαδικη έκταση. Δεν κινδυνεύουν σπίτια ή περιουσίες, σύμφωνα με ενημέρωση. του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό κέντρο.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube