Πέντε τραυματίες από σφοδρή σύγκρουση δύο τουριστικών βαν στον ΒΟΑΚ

Κοινωνία

Φωτο: Cretalive

Σεν διατρέχουν κίνδυνο

Δύο βαν μεταφοράς τουριστών συγκρούστηκαν το μεσημέρι στον ΒΟΑΚ στο ύψος της Αγίας Πελαγίας.

Για άγνωστο λόγο το ένα βαν παρέκλεινε της πορείας του και έπεσε με σφοδρότητα στο άλλο βαν, το οποίο βρισκόταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Οι ζημιές στα δύο οχήματα είναι εκτεταμένες με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό ενός ατόμου που ήταν ο οδηγός του βαν. ‘Αμεσα ενημερώθηκαν και κινητοποιήθηκαν οι αρχές και η Πυροσβεστική υπηρεσία που βρέθηκε στο σημείο για τον απεγκλωβισμό του.

Πέντε τραυματίες, μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο, οι οποίοι δεν διατρέχουν κίνδυνο, ενώ λόγω του τροχαίου η κυκλοφορία επί του ΒΟΑΚ διεκόπη με αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγάλης αναμονής των οχημάτων. Αυτή την ώρα η κυκλοφορία έχει επαν

