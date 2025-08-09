Φωτιά τώρα στην περιοχή Ανδριανός στο Λασίθι

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Ανδριανού Λασιθίου, στην Κρήτη.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Αναζωπύρωση στην Αρχαία Ολυμπία

Την ίδια στιγμή, νέα μάχη δίνεται στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας, καθώς στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου, αναζωπυρώθηκε η φωτιά εν μέσω ανέμων. Κινήθηκαν άμεσα εναέρια μέσα.

Η φωτιά που καίει πευκοδάσος κατευθύνεται προς τη Νεράιδα.

Στο σημείο επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.