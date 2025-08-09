Logo Image

Φωτιά στην Κερατέα: Σύλληψη δύο στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ – Αναζητείται διευθυντικό στέλεχος

Κοινωνία

Φωτιά στην Κερατέα: Σύλληψη δύο στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ – Αναζητείται διευθυντικό στέλεχος

Φωτ. ΙΝΤΙΜΕ/ ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Κατηγορούνται για παραλείψεις στη συντήρηση του δικτύου, που οδήγησαν στο ξέσπασμα της καταστροφικής πυρκαγιάς

Στην σύλληψη δύο στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ , στο πλαίσιου του αυτοφώρου, για τη φωτιά στην Κερατέα, προχώρησαν οι αρχές. Παράλληλα αναζητείται διευθυντικό στέλεχος του τοπικού παραρτήματος.

Οι δύο υπάλληλοι, 58 και 33 ετών- υπεύθυνοι αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης του δικτύου – κατηγορούνται για παραλείψεις στη συντήρηση του δικτύου, που οδήγησαν στο ξέσπασμα της καταστροφικής πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται ότι από το πρωΐ, κλιμάκιο της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού, πραγματοποιεί έρευνες στο σημείο από όπου φέρεται να ξεκίνησε χθες η πυρκαγιά στον οικισμό Μανούτσος. Πρόκειται για μία κολόνα της ΔΕΗ, στην οποία, προκλήθηκε βραχυκύκλωμα, μετά από αποκοπή καλωδίου.

Από την χθεσινή πυρκαγιά, σπίτια καταστράφηκαν, και περιουσίες, αγροτικές και δασικές εκτάσεις παραδόθηκαν στις φλόγες στους δήμους, ενώ ένας μοναχικός 76χρονος βρήκε τον θάνατο μέσα στο σπίτι του.

