Πυρκαγιές: Καλύτερη η εικόνα στην Σαμοθράκη

Κοντά στο να οριοθετήσουν τη φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Άνω Καρυώτες, στη Σαμοθράκη, είναι οι πυροσβέστες.

Στο πεδίο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας το έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν από αέρος δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Η πυρκαγιά, έφτασε κοντά σε κάποιους οικισμούς, ωστόσο οι πυροσβέστες κατάφεραν να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή της.

Με την εκδήλωση της φωτιάς, λόγω του ότι ήταν σε σημείο κοντά σε κατοικημένες περιοχές, ενεργοποιήθηκε η Υπηρεσία Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης και οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το «112» να είναι σε ετοιμότητα.