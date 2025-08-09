Καμίλα: Με ροζ φλοράλ φόρεμα η βασίλισσα, στο κατάστρωμα χλιδάτου γιοτ, στην μαρίνα Ζέας – Φωτογραφίες

Φορώντας ροζ φλοράλ φόρεμα, μαύρα γυαλιά ηλίου και χωρίς τον Κάρολο, η βασίλισσα της Βρετανίας Καμίλα, «συνελήφθη» από τον φακό των παπαράτσι, στο κατάστρωμα γιοτ, στη Μαρίνα Ζέας στον Πειραιά, λίγο πριν αναχωρήσει για κρουαζιέρα.

Μετά την μυστική κρουαζιέρα του Ουίλιαμ και της Κέιτ στο Ιόνιο την περασμένη εβδομάδα και η Καμίλα αυτές τις μέρες απολαμβάνει ινκόγκνιτο μια άκρως πολυτελή κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της “Mirror”, η Βρετανίδα βασίλισσα, απαθανατίστηκε να χαλαρώνει πάνω στο σούπερ-γιοτ “Zenobia” – ένα εντυπωσιακό σκάφος αξίας 30 εκατομμυρίων λιρών, που ανήκει στον Σύρο-Σαουδάραβα επιχειρηματία και γνωστό δισεκατομμυριούχο Γουάφικ Σαΐντ (Wafic Saïd), , δωρητή των Τόρις.

Δείτε τις φωτογραφίες από το δημοσίευμα της Mirror

EXCLUSIVE: Queen Camilla holidays on Tory donor’s luxury £30million superyacht https://t.co/4OSOmBEvcg pic.twitter.com/jKR8eaQe6A — The Mirror (@DailyMirror) August 9, 2025

Επιτομή της χλιδής

Το γιοτ “Zenobia” φέρει το όνομα μιας σημαντικής βασίλισσας της Συρίας του 3ου αιώνα και ξεχωρίζει για τις ανέσεις που προσφέρει. Με μήκος 57 μέτρων, το σκάφος χαρακτηρίζεται ως επιτομή της χλιδής, προσφέροντας τη δυνατότητα φιλοξενίας έως 12 ατόμων σε έξι πολυτελείς καμπίνες, ενώ υπάρχει πλήρωμα 13 ατόμων για την άψογη εξυπηρέτηση των επιβατών.

Υπερπολυτελείς εσωτερικοί χώροι και μοναδικές ανέσεις

Οι εσωτερικοί χώροι του «Zenobia» παραπέμπουν σε πολυτελές ξενοδοχείο πολλών αστέρων. Όπως περιγράφουν οι πληροφορίες, το γιοτ διαθέτει εντυπωσιακά φωτιστικά και ιδιαίτερες ξύλινες επενδύσεις, ενώ στους τοίχους του δεσπόζουν σύγχρονα έργα τέχνης. Επιπλέον, προσφέρει ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο για φαγητό, καθώς και μια βιβλιοθήκη που μετατρέπεται, όταν χρειαστεί, σε αίθουσα κινηματογράφου για ξεχωριστές στιγμές χαλάρωσης, σύμφωνα με άλλο δημοσίευμα.