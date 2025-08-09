Logo Image

Ρωσία: Σεισμός 6 ρίχτερ στις Κουρίλες νήσους

Κοινωνία

Σεισμική δόνηση 6 βαθμών έγινε σήμερα στα ανατολικά των Κουρίλων νήσων, σύμφωνα με το Ευρώ-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Το εστιακό βάθος του σεισμού προσδιορίστηκε στα 10 χιλιόμετρα σύμφωνα με το EMSC.

