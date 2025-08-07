Εορτολόγιο 7 Αυγούστου: Γιορτή μεγάλου Οσιομάρτυρα – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Πέμπτη

Τον Άγιο Δομέτιο τον Οσιομάρτυρα τον Πέρση και τους δύο μαθητές του τιμά σήμερα η Εκκλησία.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμώνται επίσης:

Ο Όσιος Νικάνωρ ο Θαυματουργός και κτήτορας της Μονής Ζάβορδας Γρεβενών

Ο Όσιος Θεοδόσιος ο Νέος ο Ιαματικός και προστάτης της Αργολίδος

Ο Άγιος Αστέριος ο Οσιομάρτυρας και Θαυματουργός

Ο Άγιος Νάρκισσος ο Ιερομάρτυρας ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων

Άγιος Δομέτιος

Ο Άγιος Δομέτιος καταγόταν από την Περσία και έζησε στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ελκύστηκε από τη χριστιανική πίστη και διδάχθηκε το Ευαγγέλιο από έναν χριστιανό ονόματι Άβαρο. Όταν οι οικείοι του ανακάλυψαν τη μεταστροφή του, στράφηκαν εναντίον του, και ο Δομέτιος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι του.

Κατέφυγε στη Νίσιβη, στα σύνορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, όπου μόνασε για λίγο σε κάποιο μοναστήρι. Στη συνέχεια, αναχώρησε για τη Θεοδοσιούπολη και εγκαταστάθηκε στη μονή των Αγίων Σεργίου και Βάκχου. Εκεί επιδόθηκε με ζήλο στην άσκηση και στην καλλιέργεια των αρετών.

Ο ηγούμενος της μονής, Ουρβέλ, εντυπωσιασμένος από την πνευματική πρόοδο του Δομετίου, επιθύμησε να τον χειροτονήσει πρεσβύτερο. Εκείνος όμως, με ταπεινότητα καρδιάς και βλέποντας την ιεροσύνη όχι ως τιμή αλλά ως ευθύνη, αρνήθηκε και αποσύρθηκε στα όρη, όπου έζησε σε σπηλιά μαζί με δύο μαθητές του.

Κατά τη διάρκεια μιας διέλευσης του Ιουλιανού του Παραβάτη από την περιοχή, ο αυτοκράτορας διέταξε τον θάνατό τους. Οι στρατιώτες εντόπισαν τον Δομέτιο και τους δύο μαθητές του να ψάλλουν και τους θανάτωσαν με λιθοβολισμό μέσα στη σπηλιά.

Η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Οσιομάρτυρα Δομέτιο ως πρότυπο ταπεινότητας και ακλόνητης πίστης.

