Βίντεο: Η καταστροφή της Γάζας από ψηλά – Μια ερημιά από ερείπια, σκόνη και τάφους

Έτσι περιγράφει ο Guardian, όσα είδαν ο δημοσιογράφος και ο φωτορεπόρτερ του από ψηλά, πετώντας με ιορδανικό στρατιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε και έριξε βοήθεια στον πολύπαθο θύλακα.

Το μέγεθος της καταστροφής έχουν καταγράψει και αλλά μέσα ενημέρωσης, με τα συγκλονιστικά βίντεο να αναρτώνται στα social media.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι έχει ξαναρχίσει τις συντονισμένες ανθρωπιστικές αεροπορικές ρίψεις πάνω από τη Γάζα, μετά από την αυξανόμενη διεθνή πίεση λόγω της σοβαρής έλλειψης τροφίμων και ιατρικών προμηθειών, η οποία έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο κρίσης που τώρα εκτυλίσσεται λιμός στην περιοχή.

Η πτήση, αναφέρει ο Guardian, δεν προσέφερε μόνο την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την ρίψη τριών τόνων βοήθειας – που δεν είναι καθόλου αρκετή – πάνω από τη λωρίδα που μαστίζεται από την πείνα, αλλά και μια σπάνια ευκαιρία να παρατηρήσουμε, έστω και από ψηλά, μια περιοχή που έχει αποκλειστεί σε μεγάλο βαθμό από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης από τις 7 Οκτωβρίου και την επακόλουθη επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ. Μετά τις επιθέσεις της Χαμάς εκείνη την ημέρα, το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο ξένων δημοσιογράφων στη Γάζα – μια άνευ προηγουμένου κίνηση στην ιστορία των σύγχρονων συγκρούσεων, που σηματοδοτεί μια από τις σπάνιες περιπτώσεις που απαγορεύτηκε η πρόσβαση δημοσιογράφων σε ζώνη ενεργού πολέμου.

Videos captured by a French news broadcaster showed a rare glimpse of a levelled Gaza from the air. https://t.co/VfDoFfeyxX pic.twitter.com/dy3YRZWwJp

Israel doesn’t want the world to see what Gaza looks like from above — but journalist Dalal Mawad from Al Araby TV got the footage.

From the sky, it’s all there: entire neighborhoods flattened, endless tent cities, a land turned to dust. pic.twitter.com/1A8xlssJgn

— Zohran Mamdani (@zohranmamdani) August 4, 2025