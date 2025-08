Τρομακτικό βίντεο δείχνει μια γιγαντιαία κατολίσθηση να καταπίνει ολόκληρο χωριό στην Ινδία

Τρομακτικό βίντεο δείχνει τη στιγμή που τόνοι λάσπης και νερού κατακλύζουν χωριό δίπλα σε ποτάμι στην Ινδία. Δεκάδες άνθρωποι ήδη αγνοούνται στο βόρειο ινδικό κρατίδιο Ουταρακάντ όταν εξ αιτίας ξαφνικών πλημμυρών προκλήθηκε η γιγαντιαία κατολίσθηση που κατάπιε ένα ολόκληρο χωριό.

Βίντεο από το σημείο της διαφαινόμενης τραγωδίας δείχνουν ένα γιγάντιο ρεύμα νερού και λάσπης να ξεχύνεται στην περιοχή και να κατακλύζει το Ντανάλι, ένα μικρό χωριό δίπλα στο ποτάμι.

Προς το παρόν έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος τεσσάρων ανθρώπων, αλλά ο αριθμός των θυμάτων πιθανότατα θα αυξηθεί δραματικά, καθώς αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι έχουν προκληθεί εκτεταμένες ζημιές σε περιουσίες.

Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί επίσημος αριθμός για τους αγνοούμενους, ενώ η πρόσβαση στο σημείο παραμένει δύσκολη λόγω του ανάγλυφου και των καιρικών συνθηκών. Η Ινδική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για συνεχιζόμενες έντονες βροχοπτώσεις τις επόμενες ημέρες στο κρατίδιο Ουταρακάντ, εντείνοντας την ανησυχία για περαιτέρω πλημμυρικά φαινόμενα.

A landslide struck near Dharali village, approximately 4 km from the Indian Army Camp at Harshil, at around 1:45 PM today.

