Πυρκαγιά στον Φενεό: Το εύρος της καταστροφής όπως το αποτύπωσε δορυφόρος

#EMSR815 – Wildfire in Peloponnese

Updated satellite data shows the fire near Kastania burned 1,590 ha, with ~50 people potentially affected.

Impact also includes 4 ha of built-up areas & 22 km of roads.

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) July 25, 2025