Μπανγκλαντές: Πτώση εκπαιδευτικού αεροσκάφους σε σχολικό συγκρότημα (βίντεο)

Το αεροσκάφος F-7 BGI της Πολεμικής Αεροπορίας του Μπανγκλαντές συνετρίβη στην πανεπιστημιούπολη του Milestone School and College της Ντάκα, όπου βρίσκονταν παιδιά, ανέφερε το Channel 24, επικαλούμενο τη Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων (ISPR) της χώρας. Το F-7 BGI είναι κινεζικής κατασκευής αεροσκάφος.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα νεκρό και 13 τραυματίες.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες και σωστικά συνεργεία του στρατού.

A training aircraft has crashed in Uttara, #Dhaka. The incident occurred this afternoon (Monday) in the Milestone College area of Uttara.

According to the Inter-Services Public Relations (ISPR), a Bangladesh Air Force F-7 BGI training aircraft crashed in Uttara. The aircraft… pic.twitter.com/DeivlfQI7o

— Basherkella – বাঁশেরকেল্লা (@basherkella) July 21, 2025