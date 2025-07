Ανοιχτά σήμερα τα εμπορικά καταστήματα: Τι ισχύει με τα σούπερ μαρκετ

Ανοιχτά θα είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα, πρώτη Κυριακή της περιόδου των θερινών εκπτώσεων.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα καταστήματα μπορούν να παραμείνουν ανοιχτά με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας από 11:00 π.μ. έως 6:00 μ.μ., ωστόσο ενδέχεται να υπάρξουν διαφοροποιήσεις ανάλογα με την περιοχή και την πολιτική των καταστημάτων.

Τα μεγάλα εμπορικά κέντρα στην Αττική θα λειτουργήσουν με ωράριο 11:00-20:00.

Αν και η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει τη δυνατότητα λειτουργίας των σούπερ μάρκετ την Κυριακή 20 Ιουλίου, στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων, λίγες αλυσίδες θα κρατήσουν ανοιχτά τα καταστήματά τους.

Συνιστάται έτσι στους πελάτες η προηγούμενη επικοινωνία με τα σούπερ μάρκετ που σκοπεύουν να επισκεφθούν.

Mε βάση όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής:

Lild: Θα είναι ανοιχτά, με ωράριο από 11:00 το πρωί έως 20:00 το βράδυ.

Μασούτης: Ανοιχτά θα είναι τα εξής καταστήματα

Αεροδρόμιο «Μακεδονία»: 07:00 – 23:00

Χαλκιδική, Λιτόχωρο, Πλαταμώνας, Κορινός, Λεπτοκαρυά: 11:00 – 20:00

Περαία, Νέοι Επιβάτες, Μηχανιώνα, Επανομή: 10:00 – 17:00

Νέα Βρασνά, Παραλία Οφρυνίου, Ηρακλείτσα, Νέα Πέραμος, Θάσος, Λιμενάρια, Σκιάθος: 10:00 – 20:00

Πάρος, Σαντορίνη, Μύκονος: 11:00 – 18:00

Ανοιχτά θα είναι και τα καταστήματα franchise των αλυσίδων ΑΒ (Shop & Go) και My Market (My Market Local), που λειτουργούν σχεδόν κάθε Κυριακή με διευρυμένο ωράριο.

Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα των εξής αλυσίδων: