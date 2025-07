Νόαμ Κατζ: Στο ισραηλινό εστιατόριο που βανδαλίστηκε ο Ισραηλινός πρέσβης

Σε ανάρτηση του στο X, o Ισραηλινός διπλωμάτης ανέφερε «Burgers beat bullies».

Το εστιατόριο, ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Σάββατο, γύρω στις 10 μ.μ., μια ομάδα έξι ατόμων μπήκε στο εστιατόριο «και κατέστρεψε τον χώρο», γράφοντας αντιισραηλινά συνθήματα στους τοίχους, όπως «κανένας Σιωνιστής δεν είναι ασφαλής εδώ».

King David Burger kosher restaurant in Athens vandalized by anti-Israel protesters

The group threw "Free Palestine" flyers, sprayed graffiti saying "no Zionist is safe here," and threatened employees.

