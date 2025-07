Φωτιά στην Ιεράπετρα: Συναγερμός έπειτα από αναζωπύρωση – Νέο μήνυμα από το 112 για εκκενώσεις οικισμών

Μέσω μηνύματος από το 112, κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Ιεράπετρα όσοι βρίσκονται στις περιοχές Καθαράδες, Φερμά, Κουτσουνάρι και Κακιά Σκάλα Λασιθίου.

Τις προηγούμενες ώρες η εικόνα από τα πύρινα μέτωπα ήταν βελτιωμένη, ωστόσο οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονταν σε επιφυλακή λόγω των αναζωπυρώσεων. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Από την πυρκαγιά έχουν προκληθεί ζημιές σε ιδιοκτησίες. Ο απολογισμός θα πραγματοποιηθεί όταν ολοκληρωθεί η κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Νοτιοανατολικής Κρήτης Γιώργος Τζαράκης ανέφερε ότι μετά την οδηγία να εγκαταλειφθούν οικισμοί του Δήμου Ιεράπετρας λόγω της πυρκαγιάς, έχουν μετακινηθεί περίπου 5.000 τουρίστες που έκαναν τις διακοπές τους στην περιοχή.

Ο κ. Τζαράκης σημείωσε ότι δεν έχουν υποστεί καταστροφές ξενοδοχειακές μονάδες, πάρα μόνο σε μία περίπτωση ξενοδοχείου στην Αγιά Φωτιά όπου σημειώθηκαν περιορισμένες καταστροφές.

«Η ανησυχία μας έχει να κάνει και με τις κρατήσεις των επόμενων ημερών, καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να είναι δύσκολη στην περιοχή, όχι μόνο λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη, αλλά και των καμένων εκτάσεων που δημιουργούν μια δύσκολη κατάσταση», τόνισε ο κ. Τζαράκης, εκφράζοντας την ελπίδα οι φλόγες να κοπάσουν και ο πύρινος εφιάλτης να πάψει να απειλεί την όμορφη περιοχή της Ιεράπετρας, που αυτή την περίοδο η πληρότητα στα τουριστικά σημεία ξεπερνά το 90%.

Έπειτα από ολονύχτια μάχη, οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν σήμερα το πρωί και πλέον στο σημείο επιχειρούν 230 πυροσβέστες με 13 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 46 οχήματα και ομάδα μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Έχουν διατεθεί επιπλέον 10 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου, υδροφόρες ΟΤΑ.

Όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Πύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης, δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, ενώ ανάλογα έχει κινητοποιηθεί και το Λιμενικό. Τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής συντονίζει ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του Π.Σ., απολογισμός πιθανών ζημίων σε υποδομές και κατοικίες θα πραγματοποιηθεί όταν ολοκληρωθεί η κατάσβεση.

Με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχουν μεταβεί σε Ιεράπετρα και Χαλκιδική για τη διερεύνηση των αιτιών των πυρκαγιών.

A wildfire fanned by gale-force winds on the southern Greek island of Crete has forced the evacuation of locals and tourists, officials said on Thursday. https://t.co/2TTK1kEkK4 pic.twitter.com/6HaxOPZsqq

— AFP News Agency (@AFP) July 3, 2025