Μαίνεται η πυρκαγιά στην Ιεράπετρα: 3 ενεργά μέτωπα – Κάηκαν σπίτια, εικόνα τεράστιας καταστροφής (βίντεο, φωτογραφίες)

Η φωτιά, ενισχυμένη από τους ισχυρούς ανέμους, πήρε γρήγορα διαστάσεις, απείλησε κατοικημένες περιοχές και οδήγησε στην ενεργοποίηση του «112» για την εκκένωση οικισμών.

A large wildfire has broken out in Ierapetra on the Greek island of Crete, rapidly growing and causing serious concern in the area.

145 firefighters, 8 on-foot units and 25 vehicles are working to extinguish the fire. Messages were issued from 112 calling on the residents… pic.twitter.com/A5sxTVX5m0

