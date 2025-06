Φωτογραφίες και βίντεο από το νοσοκομείο που χτυπήθηκε στο νότιο Ισραήλ – Η στιγμή της επίθεσης

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του νοσοκομείου, το κτίριο υπέστη «εκτεταμένες ζημιές» σε διάφορες περιοχές και υπάρχουν τραυματίες. Το νοσοκομείο έχει ζητήσει από τον κόσμο να μην προσέρχεται για θεραπεία.

Όπως έκανε γνωστό ο επικεφαλής της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης του Ισραήλ, Magen David Adom, Ελι Μπιν, ο όροφος του νοσοκομείου Soroka που χτυπήθηκε σήμερα το πρωί είχε εκκενωθεί χθες.

Στην ανακοίνωσή του το Soroka ανέφερε ότι η πυραυλική επίθεση προκάλεσε ζημιές στις εγκαταστάσεις του σε αρκετά σημεία, κάνοντας μάλιστα λόγο για σημαντικές ζημιές στο παλιό κτίριο των χειρουργείων.

Τα επείγοντα περιθάλπουν αυτή τη στιγμή αρκετούς ελαφρά τραυματίες ενώ είναι σε εξέλιξη επιχείρηση επιθεώρησης των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με το Αl Jazeera, το Soroka είναι ένα πολύ μεγάλο νοσοκομείο στο Ισραήλ, το οποίο δέχεται, αυτή τη στιγμή, στο πλαίσιο του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, πολλούς τραυματίες στρατιώτες.

«Το ίδιο το νοσοκομείο, από όσο γνωρίζουμε, δεν ήταν στόχος της επίθεσης αλλά ένα κτίριο δίπλα του, το οποίο χτυπήθηκε. Ωστόσο, υπέστη σοβαρές ζημιές και το ιατρικό προσωπικό καλεί το κοινό να μην πλησιάζει το σημείο», αναφέρει το πρακτορείο.

Αυτό ανέφερε και το πρακτορείο ειδήσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, INRA. Όπως σημειώνεται κανάλι του στο στο Telegarm, ο «κύριος στόχος» της πυραυλικής επίθεσης «ήταν το μεγάλο αρχηγείο της Διοίκησης και Πληροφοριών (IDF C4I) του ισραηλινού στρατού και το στρατόπεδο στρατιωτικών πληροφοριών στο Τεχνολογικό Πάρκο Gav-Yam». Αυτή η εγκατάσταση, όπως σημείωσε, βρίσκεται δίπλα στο νοσοκομείο Soroka στην Μπερ Σεβά που επλήγη.

Πάντως, σύμφωνα με το IRNA, το νοσοκομείο υπέστη μόνο μικρές ζημιές από το ωστικό κύμα που προκλήθηκε από την πυραυλική επίθεση. «Η στρατιωτική υποδομή ήταν ένας ακριβής και άμεσος στόχος», ανέφερε.

Footage posted to social media shows the moment of the ballistic missile impact at Soroka Hospital in Beersheba. pic.twitter.com/aicK9zLSnx

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 19, 2025