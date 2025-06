Νέο κύμα πυραυλικών επιθέσεων κατά του Ισραήλ

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν, επικαλούμενη τον στρατό, ανέφερε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία εξέδωσε προειδοποίηση προς τους κατοίκους των «Κατεχόμενων Εδαφών» – δηλαδή του Ισραήλ – ότι θα πρέπει να εκκενώσουν «αν θέλουν να παραμείνουν ζωντανοί».

Η κρατική τηλεόραση αναφέρει ότι το Ιράν θα «επιτεθεί σε υποδομές».

Iranian armed forces launch new round of airstrikes on Israeli position

— Press TV Breaking (@PTVBreaking1) June 16, 2025