Ιράν: Πυρκαγιά ξέσπασε στο διεθνές αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης.

Το πρακτορείο ειδήσεων ISNA μετέδωσε βίντεο στο οποίο εικονίζονται στήλες καπνού στην περιοχή του αεροδρομίου, όπου γίνονται κυρίως πτήσεις εσωτερικού και προς ή από κράτη της περιοχής, στο δυτικό τμήμα της ιρανικής πρωτεύουσας. Το πρακτορείο MEHR αναφέρθηκε σε «έκρηξη». Το πρακτορείο FARS, από την πλευρά του, μεταδίδει πως το αεροδρόμιο επλήγη από δυο «βλήματα».

Mehrabad Airport in Tehran is on fire.

This is a VERY different strike than we’ve seen before. pic.twitter.com/rRvvgksXD6

