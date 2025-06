Σεισμός τώρα 5,3 Ρίχτερ στην Κρήτη

Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 2.26 μ.μ., σήμερα Τρίτη, εντοπίζεται 11 χιλιόμετρα νότια της Ιεράπετρας.

Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 10 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή κυρίως στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης.

Κατά την πρώτη εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), η δόνηση είχε μέγεθος 5,5 Ρίχτερ.

#Earthquake (#σεισμός) M5.5 occurred 28 km SE of #Ierápetra (#Greece) 4 min ago (local time 14:26:31).

— EMSC (@LastQuake) June 3, 2025