Ισχυρός σεισμός 5,8 Ρίχτερ τώρα στην Ρόδο

Η δόνηση, που φέρεται να έγινε έντονα αισθητός στα Δωδεκάνησα, στις ακτές της Τουρκίας και στην Κρήτη, εντοπίστηκε 21 χιλιόμετρα βόρεια της Ρόδου. Το εστιακο βάθος υπολογίστηκε στα 64,9 χιλιόμετρα.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο υπολόγισε τη δόνηση στα 6 ρίχτερ με επίκεντρο 19 χιλιόμετρα βόρεια της Ρόδου.

