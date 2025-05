Σεισμός τώρα 4,3 Ρίχτερ στην Κρήτη

Η πρώτη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών έκανε λόγο για δόνηση 4,2 Ρίχτερ.

Βάσει εκτίμησης του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), η δόνηση είχε μέγεθος 4,5 Ρίχτερ.

Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 3.40 μ.μ., σήμερα Παρασκευή, εντοπίζεται 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου.

Look! You are a seismic sensor: when you feel a tremor and launch the LastQuake app,we know that an #earthquake (#σεισμός) might have occurredLastQuake launches before and after the app notification about the #earthquake (#σεισμός) in Ano Arhanes 10 min ago. pic.twitter.com/OONmcAgcx9

— EMSC (@LastQuake) May 30, 2025