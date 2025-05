Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στην Εύβοια – Αισθητός και στην Αττική

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 8 χλμ. ανατολικά – βορειοανατολικά του Προκοπίου Ευβοίας. Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 5 χλμ.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και στην Αττική.

#Earthquake (#σεισμός) M4.4 occurred 27 km NW of Néa Artáki (#Greece) 2 min ago (local time 09:56:44). More info at:

https://t.co/QMSpuj6Z2H

https://t.co/Us9qJb4BFW

https://t.co/FLQPLuMsNp pic.twitter.com/gNwTSVFxzs

— EMSC (@LastQuake) May 18, 2025