Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Η τεχνολογία, όταν χρησιμοποιείται κατάλληλα, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διατήρηση των πολιτιστικών μνημείων

Η «μεγάλη δύναμη» της εποχής μας, η τεχνολογία, όταν χρησιμοποιείται κατάλληλα, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διατήρηση των πολιτιστικών μνημείων και στην ανάδειξη πολύτιμων παραδόσεων, ανέφερε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, σε χαιρετισμό του για το 4ο Διεθνές Συνέδριο ΤMM-CH (Transdisciplinary Multispectral Modelling and Cooperation for the Preservation of Cultural Heritage) για την Αντιμετώπιση Παγκόσμιων Προκλήσεων που διοργανώνει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανέφερε ότι πολύ σημαντική είναι και η συμβολή των ανθρωπιστικών επιστημών που αποκαλύπτει στον τεχνοκράτη την πνευματική και ηθική διάσταση του πολιτισμού, την αλήθεια πέρα ​​από το επίπεδο των υλικών αναγκών και την αρχή του βάναυσου ωφελιμισμού.

«Ο σύγχρονος πολιτισμός στοιχειώνεται από την κυριαρχία της λογικής του ωφελιμισμού, που είναι κακός σύμβουλος και δεν επιτρέπει στον άνθρωπο να συλλογιστεί το βάθος των πραγμάτων» επεσήμανε.

Ο χαιρετισμός του Οικουμενικού Πατριάρχη

Ακολουθεί ολόκληρος ο χαιρετισμός του Παναγιώτατου Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου για το 4ο Διεθνές Συνέδριο ΤMM-CH (Transdisciplinary Multispectral Modelling and Cooperation for the Preservation of Cultural Heritage) για την Αντιμετώπιση Παγκόσμιων Προκλήσεων που διοργανώνει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών:

«Στην αξιότιμη κυρία Αντωνία Μοροπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, επικεφαλής της Διεπιστημονικής Οργανωτικής Ομάδας του Τέταρτου Διεθνούς Συνεδρίου του TMM-CM 2025, αγαπητή κόρη της Μετριότητάς μας εν Κυρίω, χάρη και ειρήνη από τον Θεό.

Χαιρετίζουμε τη διοργάνωση αυτού του Συνεδρίου, επαινώντας ταυτόχρονα όσους ανέλαβαν την πρωτοβουλία, τους συνδιοργανωτές και όλους όσους συνέβαλαν στην προετοιμασία και πραγματοποίησή του.

Είναι γεγονός ότι ο χώρος στον οποίο ζούμε και κινούμαστε παίρνει την ταυτότητά του από τις παλαιότερες διαμορφώσεις του κατά τη διάρκεια του χρόνου. Οι σύγχρονες πόλεις βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό σε ένα «παλίμψηστο», όπως συχνά αποκαλείται, στο οποίο μπορεί να διαβαστεί ο τρόπος ζωής των προκατόχων. Μέσω της καταγραφής, αποτύπωσης, αποκατάστασης και ανάδειξης σημαντικών μνημείων και οικοδομικών συνόλων, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος ορισμένων τοπικών παραδόσεων αλλά και του παγκόσμιου πολιτισμού, συγκρατείται η συλλογική μνήμη των λαών και της ανθρωπότητας ως αχώριστη ή αλυσίδα πνευματικών αξιών, τις οποίες εκφράζουν τόσο με την τεχνική όσο και με την αισθητική τους. Μεγάλη σημασία έχει η διατήρηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του «κτίσματος», δηλαδή η τεχνογνωσία των ιστορικών μεθόδων αξιοποίησης φυσικών και ανακυκλώσιμων οικοδομικών υλικών.

Σήμερα τονίζεται ο «οικολογικός» χαρακτήρας του κλάδου αποκατάστασης και αξιοποίησης ιστορικών κτηρίων, καθώς και η συμβολή του στη βιωσιμότητα, στην εξοικονόμηση πόρων μέσω της επαναχρησιμοποίησης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος, στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και στη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς προσφέρει λύσεις φιλικές προς το φυσικό περιβάλλον, το κοινό μας «σπίτι».

Για όλους αυτούς τους λόγους, μια διεπιστημονική προσέγγιση σε αυτά τα πολυδιάστατα ζητήματα θεωρείται πολύ σημαντική. Η «μεγάλη δύναμη» της εποχής μας, η τεχνολογία, όταν χρησιμοποιείται κατάλληλα, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διατήρηση των πολιτιστικών μνημείων και στην ανάδειξη πολύτιμων παραδόσεων. Πολύ σημαντική είναι και η συμβολή των ανθρωπιστικών επιστημών που αποκαλύπτει στον τεχνοκράτη την πνευματική και ηθική διάσταση του πολιτισμού, την αλήθεια πέρα ​​από το επίπεδο των υλικών αναγκών και την αρχή του βάναυσου ωφελιμισμού. Ο σύγχρονος πολιτισμός στοιχειώνεται από την κυριαρχία της λογικής του ωφελιμισμού, που είναι κακός σύμβουλος και δεν επιτρέπει στον άνθρωπο να συλλογιστεί το βάθος των πραγμάτων.

Ο χώρος και τα κτίρια είναι φορείς μνήμης και ήθους, μια αλήθεια που μαρτυρείται κατεξοχήν στη χριστιανική παράδοση. Όπως αναφέρουμε σε σχετική ομιλία της Μετριότητάς μας, “η αρχιτεκτονική εκφράζει πάντα μια πνευματική στάση απέναντι στον κόσμο, έναν τρόπο χρήσης του κόσμου. Το παρελθόν μας διδάσκει ότι “κάθε βυζαντινό οικοδόμημα είναι ευχαριστιακό γεγονός” (Χρήστος Γιανναράς). Εκκλησίες και μοναστήρια ενσωματώνονται αρμονικά στο φυσικό περιβάλλον. που δεν ισχύει για τη συνύπαρξη του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος σήμερα». Αυτή τη μεγάλη κληρονομιά του «πώς» και του νοήματος του πολιτισμού καλούμαστε να αξιοποιήσουμε δημιουργικά, απέναντι στις προκλήσεις και τις θετικές προοπτικές της εποχής μας.

Με αυτές τις σκέψεις και τα συναισθήματα, συγχαίρουμε όλους σας, για άλλη μια φορά, για τη διοργάνωση του Τέταρτου Διεθνούς Διεπιστημονικού Συνεδρίου του TMM-CH 2025, βέβαιοι για την επιτυχή διεξαγωγή του, συγχαίρουμε τους Αξιότιμους ομιλητές και όλους τους καταρτισμένους συμμετέχοντες μέσω της Πατριαρχικής μας ευλογίας και επικαλούμαστε πάνω σας τη χάρη και το ορατό σε όλους φώτιση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ