Νέα Ζηλανδία: «Ευτυχώς, άλλοι έπαθαν χειρότερα»

Όπως έγραψε στο “X” o υπουργός Εξωτερικών Γουίνστον Πίτερς:

«Πήγαμε στην Ουάσινγκτον για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τη Νέα Ζηλανδία υπό αυτές τις συνθήκες, κάνοντας ισχυρές, γνήσιες, προσωπικές επαφές με την αμερικανική κυβέρνηση.

Ο σκοπός της αποστολής μας επιτεύχθηκε. Πράγματι, οι εταιρείες της Νέας Ζηλανδίας, οι οποίες φοβούνταν πολύ χειρότερα, βρίσκονται σε καλή θέση σε σύγκριση με τους εξαγωγείς άλλων χωρών».

We went to Washington DC to get the best possible result for New Zealand in the circumstances, by making strong, genuine, in-person connections with the US Administration.

— Winston Peters (@NewZealandMFA) April 2, 2025