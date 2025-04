Σεισμός τώρα 3,4 Ρίχτερ στην Πάτρα

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται σε θαλάσσιο χώρο 9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Πάτρας.

Βάσει μαρτυριών στο Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), η δόνηση έγινε ελαφρά αισθητή στην Πάτρα και είχε μικρή διάρκεια.

#Earthquake (#σεισμός) M3.4 occurred 9 km NW of #Pátra (#Greece) 3 min ago (local time 14:40:42). More info at:

https://t.co/QMSpuj6Z2H

https://t.co/UvOCxWBXtu

https://t.co/zpohJhLvSX pic.twitter.com/6WetEmLQBk

— EMSC (@LastQuake) April 2, 2025