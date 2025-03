ΕΕ: Παράδοση 2 εκατομμυρίων βλημάτων πυροβολικού στην Ουκρανία

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, η ΕΕ δεσμεύτηκε ότι θα συμβάλει στην άμεση υποστήριξη του ουκρανικού στρατού με την παράδοση 2 εκατομμυρίων βλημάτων πυρομαχικών πυροβολικού μεγάλου διαμετρήματος, καθώς και με εκταμιεύσεις του δανείου G7/ERA (ύψους 18 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ΕΕ). Παράλληλα, επισημαίνεται ότι τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί από την αρχή του τρέχοντος έτους να παράσχουν πρόσθετη στρατιωτική υποστήριξη, ύψους 17 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία.

Επιπλέον, η ΕΕ δεσμεύεται ότι θα συνεχιστούν οι εργασίες για την ενίσχυση της αποστολής στρατιωτικής εκπαίδευσης της ΕΕ (η EUMAM έχει εκπαιδεύσει μέχρι στιγμής 75.000 στρατιώτες). Παράλληλα θα ενισχυθεί η συνεργασία με την ουκρανική αμυντική βιομηχανία μέσω του νέου «Μέσου Υποστήριξης της Ουκρανίας» και του «SAFE».

Ο ίδιος Ευρωπαίος αξιωματούχος επισημαίνει ότι η σημερινή Σύνοδος στο Παρίσι, στην οποία εκπροσωπήθηκαν 29 χώρες, παρουσία και του Γ.Γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, έρχεται μετά τις συναντήσεις στην Τζέντα και τις συμφωνίες που επετεύχθησαν εκεί.

«Οι συμμετέχοντες εκφράζουν τις αμφιβολίες τους για το εάν η Ρωσία θα εφαρμόσει την ανακοινωθείσα μερική κατάπαυση του πυρός», ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, με ανάρτησή του στο «Χ», τονίζει τα εξής: «Ο καλύτερος τρόπος για να στηρίξουμε την Ουκρανία είναι να παραμείνουμε συνεπείς στον στόχο μας για μια συνολική κατάπαυση του πυρός και μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη. Αυτό σημαίνει διατήρηση της πίεσης στη Ρωσία μέσω των κυρώσεων. Θα ήταν στρατηγικό λάθος να υποκύψουμε στον πειρασμό μιας πρόωρης άμβλυνσης των κυρώσεων». Ο Α. Κόστα προσθέτει, επίσης, ότι «η ειρήνη μέσω της ισχύος» παραμένει η στρατηγική της ΕΕ, κάτι το οποίο απαιτεί την ενίσχυση της πολυεπίπεδης υποστήριξής μας προς την Ουκρανία: στρατιωτική, οικονομική, ενέργειακή, ανοικοδόμηση και ενταξιακή προοπτική στην ΕΕ.

The best way to support Ukraine is to stay consistent in our objective to reach a just and lasting peace. This means keeping up the pressure on Russia through sanctions.

I will convey this message at today’s Leaders’ meeting on peace and security for #Ukraine organised by… pic.twitter.com/csBYcIbkr1

— António Costa (@eucopresident) March 27, 2025